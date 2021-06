Achicando gastos: Gladys Florimonte dio detalles de su situación económica

Gladys Florimonte se encuentra radicada en Carlos Paz, donde tiene una casa en la que pasó parte de la cuarentena. “Amo estar en Córdoba, tuve también que quedarme a arreglarla un poco porque los inquilinos anteriores no fueron muy cuidadosos. Se fueron y me quedé a arreglar todo. ¿Qué iba a. . . ... de hambre acá y por lo menos tengo aire puro y libre”, declaró la actriz a la revista Pronto.



En cuanto a sus finanzas, la comediante reconoció estar pasando un difícil momento, aunque la está “piloteando” en su cotidianidad como consecuencia de haber podido ahorrar por pasar tres años sin vacaciones. “Necesitaba un descanso pero no me tomé ni un solo día. Desde que laburé con [Jorge]Lanata [en Periodismo para todos]para acá, ahorré todo lo que trabajé para este momento”, remarcó.



“Soy austera, tuve que vender un auto y una camioneta. Me tuve que achicar. Ahora ando en un autito de m. . . . pero no me importa eso porque cuando volvamos al ruedo y a la normalidad, con laburo sé que puedo volver a comprar una camioneta como la que tenía. No me calienta tener el mejor auto. Sale mucha guita el seguro, más la obra social. Ya ahí tengo un gasto importante”, detalló Florimonte.



Asimismo, hizo referencia a otros recortes que debió hacer en su economía. “Antes tenía seguros contra todo riesgo y ahora no tengo nada, tuve que bajar todo. Tenía tres tarjetas, hoy tengo dos y estoy tratando de cancelar la segunda para quedarme solo con una. Tuve que pagar multas del auto, deudas y hoy tengo solo para sobrevivir. Vivo al día, pago la obra social y como. Nada más que eso porque no tengo lujos. Ni siquiera ropa me compro”, contó.



En septiembre de 2020, en diálogo con el programa de El Trece Nosotros a la mañana, la humorista desmentía la versión de que estaba considerando irse del país. “Me sacaron de contexto en una nota. A mí no se me caen los anillos por tener que trabajar de otra cosa pero quiero vivir de mi profesión, queremos un protocolo para poder trabajar en el verano”, expresaba.



“Acá los productores ya han presentado protocolos. Que haya un metro y medio entre butaca y butaca. Quiero recuperar lo que vengo gastando de mis ahorros. Obvio que adaptándome a las circunstancias, tampoco se le puede pedir a los productores lo que ganábamos antes, pero confío en que la gente va a ir al teatro. Después de todo esto necesita distraerse”, declaraba la actriz hace unos meses.