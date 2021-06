Juan Cruz Merlo, acompañado de su guitarra, improvisó versos en Elonce TV

Video: Juan Cruz Merlo, el joven que eligió el arte de sentir y decir en Elonce TV

Se hizo conocido por haber comenzado desde muy pequeño en la improvisación. A la edad de 6 años, aprendió de oído a tocar la guitarra, y antes de los 7 comenzó con la payada.Este domingo, deleito a los espectadores decon sus payadas.Juan Cruz charló cony dijo que “estoy muy contento de seguir con esta carrera. Todavía no soy un payador, solo soy un soñar de este arte tan hermoso”.“Me rodee de payadores desde muy chico, y se fue despertando el arte del payador. Mi mamá me cuenta, que cuando estaba embarazada de mí, ponía diferentes payadores y yo me movía”, dijo.Uno de sus logros más importantes fue haberse presentado en el Festival de Diamante. A los 11 años, llegó una de sus actuaciones más importantes: debutó en Jesús María, el mayor festival de Doma del país.