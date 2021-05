Video: “Tato” Díaz cantó en vivo por Elonce TV y deslumbró a los espectadores

“Es un tiempo que para los artistas no es nada fácil”, expresó a Elonce TV Tato Díaz en relación a la pandemia por coronavirus que atraviesa el mundo y el país.



“Los músicos somos esenciales también, porque acompañamos a la gente en este tiempo. Cuando pase todo este, necesitamos un apoyo más fuerte de las instituciones que nos representan. Muchas se han olvidado de nosotros, señaló.



Y agregó que “también necesitamos el apoyo de los gobernantes, porque se puso en evidencia todas las precariedades que tenemos como artistas. Pero cuando hay que hacer algún espectáculo para distraer, ahí estamos nosotros”.



“Hoy, para ser artista, no se necesita otra cosa que pasión”.



Nació en Santiago del Estero, tierra fecunda de folcloristas, pero se radicó en la Capital Federal. Desde allí desplegó su música en diferentes formaciones. El artista, deleitó a los espectadores del programa Peña Entre Todos con su voz. En vivo, interpretó grandes éxitos.



“Me críe con grandes maestros, que me trasmitieron responsabilidad a la hora de componer. Me enseñaron a exigirme y que lo que escriba tenga sentido, tenga un hilo conductor y que vaya para un lado. Que deje un pensamiento”, dijo.



Nota completa en el video.