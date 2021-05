Mar Tarrés acusó de “gordofóbicas” a panelistas de televisión

Mar Tarrés ha tenido varias peleas polémicas con las panelistas de(El Trece). Y en una reciente entrevista radial, volvió a hablar sobre lo sucedido y opinó al respecto.La futura participante de, comentó: "Cuando vino la notera a hacerme la entrevista no la reconocí, pensé que era de Canal Trece. Ella, Maite Peñoñori, se enojó porque yo no la conocía, y me echó en cara que voy a estar en el programa de Tinelli y no puedo no saber, pero yo soy una laburante y a la mañana tengo que salir a vender porque sino no pago el alquiler".Luego, Mar Tarrés agregó sobre las panelistas de Ángel de Brito: "Me sentí muy violentada con las preguntas, fueron muy gordofóbicas. Hay mucho gordo-odio inconsciente y está bueno hablar para que se deje de naturalizar. Ella me dijo que yo hacía apología a la obesidad porque yo vendo talles grandes, eso es falta de información".También se refirió a su visita a "LAM", y su interacción con Cinthia Fernández y Yanina Latorre: "Yo creo que a ellas les falta información, ellas se mueven en un ambiente que persigue un cuerpo hegemónico, a mi me tildaban de hacer apología a la obesidad. Pero creo que es porque las chicas trabajan de generar polémica y ser picantes. Entonces cuando hablen bien de todo el mundo el programa pierde sentido. De hecho Yanina fuera de cámara es divina".Por último, señaló: "Yo no hablé con ellas, pero creo que hay falta de información y es necesario que hablemos y que se debata porque el mensaje que se le da a la gente es irresponsable, y además no me parece que esté bueno hacer un espectáculo de mujeres peleando con mujeres".