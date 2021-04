Con lencería y tacos, Mica Viciconte se lució en un video

Si bien Mica Viciconte es tendencia cada vez que comparte una foto de sus looks, a veces va más lejos. Por ejemplo, en los días donde hay sol y la temperatura ayuda, posa en bikini.Sin embargo, ahora subió un video insuperable: al ritmo de la canción “Te encontré” del cantante colombiano “El Vega”, Viciconte modeló para sus 2,7 millones de seguidores con un conjunto de lencería roja.Días atrás, Viciconte había compartido un look más “cubierto”. Sin embargo, no dejó la sensualidad y la originalidad de lado. Lució un conjunto de cuero ecológico en color beige que consistía en una chaqueta con alas de ángel, más una falda con volados.Este no solo resaltaba su figura, sino también le aportaba protagonismo ya que era una prenda única. De esta manera, la ex “Combate” fue al programa de Pampita, donde es panelista.