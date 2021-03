Karina La Princesita mostró las consecuencias del estrés en su organismo

Luego de un año intenso a nivel laboral y mediático, Karina La Princesita se tomó los primeros meses del 2021 para retomar sus presentaciones en vivo en todo el país, algunos con doble función. Pero más allá de la satisfacción que le genera su carrera, el estrés de sus compromisos profesionales le jugaron una mala pasada, y tras dar varios shows en Tucumán, sufrió un derrame en uno de sus ojos. "Otro más y van. Descansen, el estrés hace mal", escribió la exjurado de "Cantando 2020" en sus redes sociales junto a una foto en la que se ve su lesión.Días atrás, la artista había compartió una profunda reflexión sobre sus emociones cuando está de gira. "Cinco días fuera de casa, entre 4 paredes y me encanta que me reciban con tanto cariño. ¡Gracias! Pero que soledad se siente por momentos, eh. Hay que saber manejarlo. Que importante es estar acompañado de buena gente", manifestó. Y agradeció el apoyo de sus seguidores: "Cuando lamentablemente en la vida me crucé con gente que me hizo sentir que no valía nada, fue el cariño del público el que me hizo sentir todo lo contrario. Tal vez no lo tengan en cuenta. Por eso les quería decir gracias".A pesar de su cansancio, La Princesita se prepara para encarar un nuevo desafío en su carrera, ya que fue la primera participante confirmada para "ShowMatch: la academia", el nuevo segmento de Marcelo Tinelli que estará en la pantalla de eltrece de lunes a jueves a las 22, mientras que los viernes tendrá lugar el especial de humor. "En esta academia, estamos armando un centro de entrenamiento, no solamente para las figuras que van a estar en La Academia, sino para todo el equipo", contó uno de sus históricos productores, el Chato Prada en una entrevista con "Los ángeles de la mañana". Y adelantó cómo serán las pruebas a las que se enfrentaran los famosos: “Hay diferentes ritmos. Mucho de acrobacia, ritmos sincronizados, ritmos con mucha apuesta de luces, escenografías, plataformas que se mueven, agua, caracterizaciones. Pero más no queremos contar, porque está bueno que se empiecen a sorprender”.