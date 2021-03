Se recuperó hace cuatro meses de Covid, pero tiene un síntoma que persiste

Nati Jota fue una más en la lista de famosos que se contagiaron de coronavirus. Así como la influencer compartió el día a día de la enfermedad, la que por suerte cursó sin grandes complicaciones, ahora hizo saber que le quedaron secuelas.Preocupada por un síntoma que persiste, a más de cuatro meses de haber sido dada de alta, acudió al Twitter para saber si otros atravesaron por lo mismo. “¿A alguien más le pasa que post covid sienten un sabor/olor extraño en algunas cosas? No es falta de, es algo que sí se siente pero que no puedo describir con nada”, publicó y para su sorpresa eran muchos los que estaban en sus zapatos.“Sí, me pasa igual. Fantosmia se llama. Es una secuela del covid”, le indicó un usuario identificado con su caso. “Gusto/olor a metal”, agregó otro. Aunque las respuestas fueron variadas, eso le dio tranquilidad a la influencer para saber que no era la única. “Después del covid dicen que uno vuelve a sentir olor o gustos que antes nunca sintió. Como olor a podrido o cosas así”, le explicó una seguidora. “Gracias a Twitter descubrí que somos varios”, concluyó aliviada.