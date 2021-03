Ernestina Pais contó cómo conoció a su novio

Ernestina Pais reveló que a su actual pareja la conoció mediante Instagram, la aplicación que más usan los famosos argentinos para compartir fotos y videos.Pero para la conductora, la red social que pertenece al conglomerado de Facebook también le resultó útil para descubrir dónde se escondía su media naranja.Ernestina ya había dado alguna pista en el programa radial “Esto no es Hollywood”, de Fernanda Iglesias, al afirmar que “Estoy muy bien pero no tengo un novio oficial. Soy recontra monógama, más allá de lo que pueda parecer por mi estilo desfachatado, sí, yo tiendo a la familia, tiendo a la monogamia”.Por eso, este martes Pía Shaw encaró a la periodista en Los Ángeles de la Mañana, sin vueltas: “¿Estás de novia?”, le preguntó.“Ojalá. Estoy parejamente con alguien”, le contestó con humor, sin querer dar demasiada información sobre su novio, aunque confirmó que está con él desde hace un par de meses.Y prosiguió hablando un poco sobre la manera en que lo conoció: “No voy a entrar en detalles porque todos piensan que es un candidato nuevo. No lo voy a decir porque no quiero quemar una relación que puede funcionar. Lo conocí por Instagram, el Instagram es el nuevo Tinder”, manifestó, entre risas.Además, su experiencia en el manejo de redes le permitió contar su truco para confirmar la identidad de un candidato que surge de manera virtual: “La técnica la repetí varias veces. En este caso, me ofreció algo y le dije que me lo acerque a Milion (su restaurante) y ahí lo ves”.