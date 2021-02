En culotte y top, Tamara Bella “beboteó” frente al espejo

Tamara Bella suele subir posteos que logran dejar mudos a sus seguidores. En su cuenta de Instagram, @tamibellatb, la siguen más de 300 mil usuarios y cada vez que sube alguna publicación los internautas no tardan en aparecer.En esta ocasión la actriz compartió a redes una selfie desde el baño que levantó la temperatura. Lució un top deportivo y un culotte. Junto a la imagen escribió: “El look para el baile de anoche”. Refiriéndose al atuendo que eligió para el programa “Bienvenidos a bordo”, ciclo conducido por Guido Kaczka, publicóAutomáticamente la foto llegó a alcanzar los 7 mil me gusta, y comenzaron a lloverle halagos de todo tipo. “Sos una diosa”, “Estuviste brutal, sos lo más”, “Qué look más bomba”, “No das más de potra”, “Te amo genia”, “Sos divina, wonderful look”, “Nos reímos mucho, sos bárbara”, fueron algunos de los cientos de mensajes que recibió.En su perfil de Instagram, podés encontrar contenido de todo tipo. Sin embargo lo que más suele compartir son los distintos looks que elige a la hora de salir al aire. Definitivamente sabe como hacer para captar la atención de aquellos que la siguen, ya que sus publicaciones no pasan desapercibidas.A su vez aprovecha para recomendar marcas que suele consumir a diario y sus seguidores toman nota. Hace unas horas subió una imagen mostrando otro de sus despampanantes conjuntos y aprovechó para interactuar con sus fanáticos antes de salir al aire. Fuente: (LaCien).-