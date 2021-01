Mónica Farro mostró cómo está su hijo y en las redes ya le dicen “suegra”

Perfil bajo

Mónica Farro y su hijo Diego se volvieron a ver las caras luego de casi un año. La pandemia los obligó a estar distanciados pero el joven, que vive en Uruguay, pudo hacerse una escapada a Buenos Aires para visitarla. De pasó conoció a Lunita, la nueva mascota de la vedette. Las imágenes que compartió la rubia en sus redes desataron suspiros entre los usuarios que la siguen y ya hasta le dijeron “suegra”. Por suerte, ella se lo tomó con mucha gracia y no parecería ser una mamá muy celosa.“Él me ama, ja, ja, ja. Diego, aprovechando y disfrutando estos días que estás conmigo”, escribió la rubia junto a varias fotos donde se ve lo grande que está su eterno nene, que ya cumplió 27 años. Él es fruto del matrimonio de la uruguaya con el futbolista Enrique Ferraro.La estrella del mundo del espectáculo reconoció varias veces que cada vez que sale a la calle con su heredero la vuelven loca. “Le dicen de todo... Lo piropean tanto hombres como mujeres”, precisó. Es muy poco lo que sabe sobre la vida privada del chico, que elige el perfil bajo a pesar de la gran exposición que siempre rodeó a sus padres.A la distancia, Diego acompañó a su madre a través de videollamadas cuando la tuvieron que intervenir en plena cuarentena. Necesitaba operarse sí o sí de los juanetes y su médico le recomendó que era el momento ideal y la mandó a hacerse un hisopado para ingresar al quirófano con tranquilidad.“Voy a estar un mes sin caminar, no pude parar en mi carrera pero ahora tengo el tiempo”, explicó la rubia en aquel entonces. Afortunadamente, se recuperó de forma rápida y retomó su vida normal en cuestión de pocas semanas. Ahora se siente más aliviada y entrena más cómoda.En los últimos días, la vedette fue noticia por haber llegado a un acuerdo con Sol Pérez luego del escándalo que protagonizaron en la temporada de verano 2020, en Mar del Plata. La suma establecida fue 500 mil pesos, que salieron del bolsillo del productor teatral Guillermo Marín.“La verdad que tengo una sonrisa gigante porque cuando pasa algo bueno después de tanta cosa mala me siento ganadora. El respeto en el público hay que tenerlo. Atrás podés pensar y decir lo que quieras pero en público vos tenés que respetar a las personas. Me siento satisfecha”, reconoció en Confrontados antes de que le hicieran la transferencia bancaria. Fuente: (TN).-