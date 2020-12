Redobló la apuesta: Wanda Nara totalmente desnuda y boca arriba sobre un caballo

Wanda Nara compartió una sensual foto donde lució completamente desnuda. Acostada sobre un caballo, se tapó la parte superior de su cuerpo con un sombrero y se agarró de la montura.Algunas semanas atrás, Nara voló a la Argentina para pasar unos días en el campo junto a su familia. Uno de los motivos de su viaje fue conocer a su nuevo sobrino, el segundo hijo de Zaira, que nació en febrero de este año y a quien, por la pandemia, no había podido ver personalmente hasta ahora.En su estadía en el país, la empresaria brindó una entrevista a la revista Para Ti donde confesó que sus hijos tuvieron COVID-19. A pesar de que Maxi López había dicho que sus hijos también estaban contagiados, la rubia lo negó. "Nos enfermamos todos. Los primeros en contagiarse fueron mi suegro y Mauro. Yo nunca dejé de dormir con él así que imaginé que me había contagiado pero, cuando me hisoparon, di negativo. Pasaban los días y yo me sentía un poco rara, como muy cansada. Pedí otro hisopado y negativo una vez más. Hasta que un día perdí el olfato. Así, directamente. Y ahí, claro: me dio positivo", reveló.