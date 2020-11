Thelma Fardin sobre la vida de Darthés en Brasil: "Es injusto que esté libre"

A dos años de que Thelma Fardin se animara a denunciar a Juan Darthés por violación, el actor tiene una nueva vida junto a su familia en Brasil. De hecho, a fines de octubre se supo que un juzgado de Nicaragua pediría la extradición del actor. Sin embargo, luego trascendió que él ya está rehaciendo también su economía en San Pablo, iniciando proyectos personales, como la creación de una productora teatral.En diálogo con, Fardin se mostró tan triste como indignada por la falta de acción de la Justicia. "Si no se lo juzga en Nicaragua, que se lo juzgue en Brasil, pero que en algún lugar se lo juzgue. Brasil no extradita a sus ciudadanos nativos, esa es un poco la experiencia que tenemos hasta acá. Pero sí creemos que hay que continuar todo el camino que sea necesario", remarcó.Y también subrayó lo agotador que le está resultando el proceso: "Hay millones de cuestiones burocráticas que son agotadoras, que tienen poco de reparador pero que sirven para mostrar a dónde nos mandan cuando nos dicen 'denuncien en la Justicia'"."Yo hice la denuncia hace dos años, me sometí a todas las pericias y lo que hizo falta. Si yo suelto todo eso, no es que la Justicia hace lo que haga falta: hay que estarle encima. Mi abogada es una especialista, sabe muchísimo. Sin embargo, nos dificultan mucho el proceso para que, si no se lo juzga en Nicaragua, que se lo juzgue en Brasil o que en algún lugar se lo juzgue. Es injusto, todo el proceso que tuve que pasar yo para chocar una y otra vez con la impunidad", sumó."Es evidente que es injusto. Si un tipo que tiene un pedido de captura de Interpol, una alerta roja, una acusación por violación agravada, y sin embargo está libre.. Después, lo que a mí me pase, en relación a lo personal, es un territorio al que no hay que entrar. Por supuesto que es doloroso... Pero yo sigo mi vida adelante, no me levanto pensando qué estará haciendo él. Esa es mi mayor conquista, seguir con mi vida", sentenció Fardin.