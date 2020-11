Yanina reveló por qué no duerme en ropa interior con Diego Latorre

La panelista Yanina Latorre hablaba con sus compañeras de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) sobre la situación que atraviesan Felicitas Pizarro y su marido, Santiago Solernó, quienes también se contagiaron, y procedió a relatar lo que se vivió en su casa a mediados de octubre, cuando descubieron que Lola tenía Covid-19."Un día Lola se levantó, sin tener síntomas, y me dijo 'tengo covid'. Ella sintió en el cuerpo algo. Y Diego, un día, también dijo 'tengo covid', pero sin tener síntomas. Hay una cosa en el cuerpo que te avisa, hay un cansancio distinto", sostuvo."El dolor de cabeza es como que tenés una tapa de olla en la cabeza que te hace fuerza para abajo, los dolores de espalda son incómodos. Diego no tiene más covid, pero no puede entrenar. Quedó muy débil", continuó la mediática."Diego le pone onda, la voz metálica la perdió, pero está muy demacrado, ayer estaba entrenando y tuvo que dejar. Lola está perfecta, en él es la edad también", aseguró Yanina, para luego cambiar la seriedad de sus declaraciones en un intercambio de palabras con Ángel de Brito y Mariana Brey.

Como la panelista de LAM dijo que "todavía le gusta" su marido, el conductor le preguntó contestó que "hay que ver si todavía ella le gusta" al exfutbolista. "Te hacés la canchera", le dijo el periodista a su compañera."Yo le encanto, el problema es que no arranco", opinó la rubia, para luego recibir una pregunta contundente por parte de Ángel: "¿Tuvieron sexo post covid?"."No, todos los días le digo lo mismo, que tengo miedo. Ayer ya empezaron las peleas", contó la figura de El Trece. Fue allí que Brey la interrumpió para relatar lo que le contó Yanina en las últimas horas con respecto al problema de Diego Latorre con las tangas de su esposa."Él la ve y se pone loco", explicó la morocha, a lo que Yanina respondió haciendo una comparación entre su cuerpo y el de otra integrante del programa, Cinthia Fernández."Me tengo que vestir en la cama. Me ve la tanga y, Cinthia, salvando las distancias, mi cu. . . todavía es potable. Me tengo que tapar porque no me gusta que me despierte", reveló."Yanina me dijo: "básicamente duermo vestida"", aseguró Mariana Brey, evidenciando así que el comentarista deportivo "se pone como loco" cuando ve a su esposa en la cama al volver de trabajar.