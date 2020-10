"Corcho" González presentó "Mujer Amante" versión chámame en Elonce TV

El paranaense Gabriel "Corcho" González, de 24 años, estuvo en el programay contó cómo surgió la idea de reversionar el clásico "Mujer Amante" del grupo musical Rata Blanca.Ademas, habló de cómo se reinventó en la pandemia y tocó el acordeón en vivo."Habíamos arrancado re bien el año con el conjunto y con el tema de la pandemia nos bajoneamos un poco, pero siempre metiéndole para adelante. Tratamos de no quedarnos atrás con el tema de la música, por eso reversionamos esta canción", expresó ael artista.Por su parte, "Chorcho", contó que "abrí mi propio negocio de repuesto de accesorios de vehículos".Sobre la canción Mujer Amante, dijo que "es un clásico, a todo el mundo le gusta. Se me ocurrió poder crearlo y pasarlo al estilo chamamecero. Si bien no soy cantante, me anime a córtalo, y tanto el grupo como yo, quedamos muy conformes".La canción se va a registrar, para respetar la autoría de Rata Blanca, como la versión chamamecerá de "Corcho" González.