Jurado de Masterchef Celebrity tiene coronavirus y está aislado

En solo poco más de dos semanas Masterchef Celebrity se convirtió en uno de los programas preferidos del público. Sin embargo, y por situaciones de fuerza mayor, la producción tuvo que realizar cambios en el staff del ciclo más visto de Telefe.Primero suspendieron las grabaciones durante dos días luego de que el Polaco presentara síntomas de coronavirus. Tanto él como los participantes que tuvieron contacto estrecho con el cantante se aislaron hasta que se confirmaron los positivos del músico y de Vicky Xipolitakis.A Ezequiel Cwirkaluk lo reemplazará Natalie Pérez y a la Griega Christian Sancho, quienes tendrán la difícil tarea de cuidar el lugar de sus compañeros que, aunque tal vez no se destaquen en la cocina, son de los más divertidos frente a cámara.Sin embargo, en las últimas horas se confirmó una nueva ausencia. Esta vez la de Germán Martitegui, jurado junto con Donato de Santis y Damián Betular. El renombrado chef se contagió de COVID-19 y debe permanecer aislado. En su cuenta de Twitter puso: "Ayer desperté con fiebre y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa".Su lugar en el tribunal del reality lo ocupará nada más ni nada menos que la prestigiosa Dolli Irigoyen. Ella ya había estado como jurado invitada en ediciones anteriores del programa y durante la primera semana de la versión celebrity. En su momento les había hecho hacer a los concursantes un carpaccio que luego evaluó.Como el ciclo va grabado y tienen varias emisiones adelantadas, los reemplazos recién podrían verse dentro de diez días o una semana.