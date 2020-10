Maju Lozano en Elonce TV: "Aprendimos aún más el valor de la salud y del tiempo"

"Tengamos un poco de más respeto por el Covid"

"Es como si tenés esguinzado todo el cuerpo, que no puede sostenerse"

"Tengo una conexión muy especial con el río Paraná"

, la paranaense Maju Lozano finalmente volvió a la televisión y se mostró feliz de estar nuevamente en el piso con sus compañeros. Es así que, en medio de esta "nueva normalidad", está volviendo a su rutina habitual, dialogó este miércoles con el programa, deHacía unos 20 días que yo me había hecho todos los estudios, me había dado todo perfecto, por lo que no es que venía medio 'achacada'. Mi marido es personal de salud, por lo que en casa somos muy cuidados son todo, en mi trabajo se cumplían de manera perfecta todos los protocolos. He sido súper cuidadosa, no me daba lo mismo agarrarme el virus, pero tampoco tenía miedo: yo tenía esta fantasía, de que al ser sana y joven que podía pasar. No me esperaba que me pegara así, como me pegó", comenzó a contar a nuestro medio.Al séptimo u octavo día, según relató, "empecé a sentirme mal, a no poder respirar, tuve que ser internada, quedé en observación, ahí me empezó a caer la ficha. Al principio es como una gripe, tenés fiebre, te duele el cuerpo; pero cuando se empezó a poner brava la cosa por el tema respiratorio, no es que me asusté, pero me preocupé un poco.A pesar de que hace un mes empecé con todo esto,Recordó que es ex fumadora, pero le dijeron que "eso no tiene nada que ver porque me hice hace muy poco una tomografía de mis pulmones y estaban perfectos. Y ahora también lo están,".Y agregó respecto de los síntomas que padeció durante la enfermedad "es como si tenés esguinzado todo el cuerpo, el cuerpo no puede sostenerse; muchos dolores en las articulaciones".Dijo que esto que pasó, hizo que se aferrara aún más a sus afectos de Paraná. "hablaba con mi mamá, pero le contaba las cosas como a medias, para no preocuparla. Encima de la distancia y saber que no vas a poder verte, es complicado. Las distancias son jodidas para todos, y ni hablar cuando uno necesita de su mamá y de su familia".La cuarentena, "nos va a dejar algunas cosas, para mí está ya bien con la enseñanza y podríamos dejarla. Ya agradecí, ya pagué todo, ya estoy con todo esto", dijo entre sonrisas. "Hemos aprendido aún más el valor de la salud y el valor del tiempo. He podido estar mucho más con mi hijo de lo que estoy habitualmente, porque trabajo todo el día. Algunas cosas, en lo cotidiano, hemos aprendido", agregó."Soy de la creencia que las cosas suceden porque hay algo para aprender. Si le busco el lado positivo: venía trabajando muchísimas horas, ya medio descocada, a los manotazos", confió. Y respecto a las actividades escolares con su hijo, afirmó contundentemente: "La odio? Yo digo, pobres docentes las que les toca. Creo igual que para los chicos es mucho más complicado que para los adultos".refirió a los integrantes de, entre risas:Consultada por sus recuerdos de Paraná, puso relevancia en ", además de que extraño a mi familia y mis amigos".