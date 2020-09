La confirmación de Julieta Prandi: "Sí, estoy con Emanuel; es algo muy reciente"

En el último tiempo, Julieta Prandi empezó a dar señales sobre su presente sentimental. Los rumores indicaban que la modelo estaba en una relación con Emanuel Ortega. Aunque intentó mantener su noviazgo al resguardo de la prensa, la conductora de Confesiones (América) confirmó que está saliendo con el hijo de "Palito".



"Sí, estoy con Emanuel. Es algo muy reciente y por eso no quiero decir mucho todavía", afirmó en diálogo con Revista Paparazzi. La rubia remarcó que, por el momento, prefiere no contar demasiado sobre su romance. "No quiero dar tantos detalles acerca de quién dio el primer paso o cómo empezó la relación, pero estoy muy feliz", remarcó.



Hace unos días, Prandi estuvo de invitada en el programa de Jey Mammon, Estelita en casa. En el ciclo, la modelo reconoció que decidió apostar nuevamente en el amor. "Estoy en una relación", aseguró en el mano a mano. Aunque el humorista, caracterizado como uno de sus personajes queridos, intentó saber el nombre del afortunado, ella mantuvo la reserva.



En las últimas semanas, la conductora dejó pistas en las redes sociales. En distintas postales que compartió en su Instagram se apreciaba un paisaje conocido: el campo de la familia Ortega, donde estuvo refugiándose junto a su nuevo novio.



Al aire en Intrusos, Guido Zaffora se animó a anunciar el romance -hasta entonces- oculto. "Se conocieron por amigos en común. Empezaron con Instagram, likes de Julieta y likes de Emanuel. Él le pone me gusta, pero todavía no la sigue", informó el panelista en el ciclo de América. El tiempo finalmente demostró que el periodista estaba en lo cierto.



Un año y medio después de su conflictivo divorcio de Claudio Contardi, después de 12 años, y dos hijos como fruto de la relación, la modelo vuelve a apostar al amor con Ortega.



En el verano, Prandi tuvo un amor fugaz con el músico Guido Sardelli, el menor de los hermanos Sardelli, integrantes de la banda Airbag. Ella lo acompañó al show que el grupo dio en el Cosquín Rock y la relación trascendió a los medios. Aunque el vínculo fue muy intenso, a las pocas semanas se supo que la pareja se disolvió.



Por su parte, Emanuel se separó de Ana Paula Dutil en agosto de 2018, con quien tuvo dos hijos y estuvo en pareja durante 20 años. Si bien él siempre se caracterizó por mantener un bajo perfil, su noviazgo con la diosa de las pasarelas lo vuelve a poner en el centro de la escena mediática.

Fuente: Tn Show