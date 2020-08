Guillermina Valdés salió al cruce de los rumores de reconciliación con Tinelli

A un mes y medio de que Marcelo Tinelli (60) anunciara su separación de Guillermina Valdés (42), varios los periodistas dieron por confirmado que estarían nuevamente juntos.



Sin embargo, la empresaria decidió romper el silencio y sentar postura sobre uno de los debates que se generó sobre este tema en Fantino a la tarde, el ciclo que se transmite por América.



En la transmisión estuvo como invitado el psicoanalista Luis Gratch, quien analizó esta posible vuelta entre el conductor y la empresaria: "Si te vas a reconciliar con alguien tenés que pactar que eso quedó enterrado y no puede ser motivo de reproche", fue uno de sus textuales del profesional.



Valdés recogió el guante y respondió sin filtro en Twitter: "Alguien me compartió esto", comenzó diciendo, citando el tweet que muestra las imágenes que se vieron en vivo.



Y cerró, tajante: "No suelo hablar de este tema, ni escuchar todo lo que dicen, pero quiero decir que la ciencia ficción llega a lugares insospechados, más en esta cuarentena. Igual no me enojo, nunca, los quiero y cuídense".

Fuente: Ciudad