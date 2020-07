Belén Francese contraataca: Demandará a los vecinos de su edificio

Muchos vecinos la acusaron de violar la cuarentena y de utilizar lugares comunes para hacer fotos de producción de ropa. Belén negó todo y hasta dijo que la administración le pidió disculpas por la difamación.



Alejandro Broitman, abogado de la actriz, confirmó este martes en "Nosotros a la mañana", El Trece, que la actriz llevará el caso a la Justicia.



"Primero contra las personas que la discriminaron, que la hostigaron, que dañaron la imagen de Belén de una manera criminal. No es sólo una vecina, hay un vecino también y quizás más personas", indicó el letrado sobre la denuncia que iniciará.



Y apuntó: "Como primer medida los insultos proferidos por esta persona, inculpándola con calumnias, porque ella realmente no propagó ningún tipo de mal hacia la gente del edificio. Y también hubo violación de correspondencia".



"Esta denuncia de discriminación probablemente recaiga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Ciudad el Código de procedimientos reviste para estos casos una mediación penal, y así tendremos cara a cara, face to face, a estas personas si asisten, y si no, continuará el proceso", concluyó el abogado de Francese.

Fuente: Primicias Ya