Revelaron el secreto mejor guardado de "Tincho Carpincho": Lo contó su creador

La historia de Pancho, el carpincho de barrio San Martín que recorrió todo el país, revivió al mismo tiempo un histórico personaje santafesino que marcó la infancia de una importante cantidad de adultos. Tincho el carpincho nació en 1982, dio sus primeros pasos en la pantalla de Canal 13, en el programa "La Tierra y su gente". Sus últimas apariciones fueron en Canal 9.A lo largo de los cinco años de pantalla que alcanzó esta figura logró marcar la infancia de muchas generaciones. En diálogo con "Pasan cosas", el periodista y creador de Tincho, Jorge Álvarez recordó los comienzos y adelantó que se está trabajando en la vuelta del protagonista.El secreto máximo fue develado tras confirmar que la persona que manejaba el traje era su mujer. "Era una carpincha la que estaba dentro, en realidad cuando filmábamos los programas para la tele la que se metía dentro del bicho era mi mujer", confesó el periodista aEl mito de que el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, formara parte del equipo fue derrumbado, sin embargo tuvo parte de participación en el programa. "Él nos ayudaba en la producción, no era fácil meterse en el traje", agregó Álvarez."Estamos trabajando en un proyecto de regreso de un nuevo Tincho carpincho, por lo conocido que fue y porque es necesario empezar a valorar lo nuestro. Antes de fin de año tenemos una sorpresa", adelantó el periodista.La difusión que alcanzó el caso de barrio San Martín llegó al creador del primer carpincho famoso que tuvo la ciudad. "La verdad que uno ve la nena llorando y entiende la tristeza de un chico cuando se encariña con la mascota. Seguramente cuando se grande ella quizás lo lleve a la isla".A lo largo de sus apariciones Tincho protagonizó escenas que fueron calificadas como "riesgosas". Al respecto Álvarez relató que "lo pusimos en una piragua y lo llevamos a pasear, si se caía al agua no lo sacaba nadie".Paródicamente el personaje de Tincho nació de un viaje a Estados Unidos, puntualmente en los parques de Disney World. "Se me ocurrió por qué no hacer un animal de nuestra zona que tenga nuestra propia identidad", recordó el periodista."Nosotros empezamos con el personaje dentro del programa de "La Tierra y su gente", luego se armó la campaña "Abrigá un niño con Tincho carpincho". Fue tanto el éxito que tuvo la iniciativa y el reconocimiento que el personaje logró que las autoridades de Canal 13 optaron por realizar un programa exclusivo. "Ya había calado muy hondo en la gente que lo empezó a querer", destacó Álvarez.La difusión sirvió para que los más chicos trabajaran aspectos vinculados con la identidad propia y, en parte, desligarse de los personajes internacionales. El creador del personaje adelantó que está trabajando en el regreso de Tincho el cual estaría listo antes de fin de año.