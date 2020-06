La cuarentena de Ivana Nadal: "En mi casa estoy todo el día desnuda"

La imposición del inédito aislamiento social, preventivo y obligatorio impactó en la vida de todos por igual, sin escaparle a la rutina cotidiana de los famosos.



¿Cómo pasan ellos esta situación de crisis sanitaria? ¿Se han deprimido o aprovechan para tener tiempo propio? ¿Cuáles son los miedos y los nuevos hobbies?



1-¿En dónde y con quiénes pasas la cuarentena?



-Estoy sola en mi casa, disfrutando con mis dos perros. A mí me gusta estar tranquila así que estoy en paz. Unos días antes de que arrancara la cuarentena había vuelto de Mar del Plata, donde había pasado un fin de semana largo con mi familia, y me quedé adentro desde el 15 de marzo.



2-¿Tenés alguna rutina que no cambiás por nada?



-No. No tengo rutinas y trato de alejarme de ellas, no me gustan. Soy sagitariana y me gusta mucho improvisar, ver qué va surgiendo, tener una vida poco previsible para tener más tiempo de ocio que laburando. Eso siempre y cuando tenga la plata para poder pagar las cosas. Como trabajo desde los 14 años, me fui organizando a lo largo de todos estos años para poder laburar en casa, tener tiempo para viajar, sin tener una vida monótona. Lo único que hago a diario es limpiar el departamento todos los días porque los perros están saliendo muy poco, ellos suelen pasear un montón con su paseador. Ahora están intensos y van y vienen del jardincito que tengo, por eso se ensucia todo. Además, entreno para relajar y que las cosas fluyan.



3-¿Cuáles fueron las mejores y peores recetas de cocina que llevaste a cabo?



-Soy muy buena cocinando, pero me da muchísima fiaca. Así que hago comidas copadas, aunque me cuesta ponerme a cocinar. Mi especialidad es el pastel de papas.



4- El sincericidio de tu cuarentena es...



-No hago la cama, simplemente la estiro. Pero no es un sincericidio porque no me gusta hacerla por el hecho de que no me gusta dormir en una cama prolija, sino en una cama desarmada donde no me aprieten las sábanas ni las frazadas. Como vivo y duermo sola, hago lo que quiero y no hago la cama. También me cuesta lavar los platos, pero lo hago. Al estar en casa hago toda la rutina de las tareas hogareñas. Eso sí, no me cambio casi nunca. Estoy siempre en bolas literalmente, con bombacha, con una remerita y una bombacha. Como mucho, cuando esta más fresco, me pongo un jogging, una remera y un buzo. Me visto cuando tengo que hacer un video o una entrevista, sino estoy siempre en pijama o en bolas.



5-¿Cómo manejás el apetito sexual en cuarentena?



-Como todo el mundo, trato de no desesperarme. No me voy a volver loca por algo tan básico. Ya volverá el contacto físico y el sexo.



6-¿Te cuesta estar separada de tus seres queridos desde hace tanto tiempo?



-Quiero estar comunicada con todos para poder hacerlos más fuertes, para poder hacerle saber a los más grandes que estoy. Soy súper relajada y al estar encerrada en mi casa, ¿qué novedades les puedo contar? Ninguna. Pero toda mi familia quiere hablar por teléfono o hacer videollamadas, y todos nos adaptamos para no sentirnos tan solos. ¡Pero me da una fiaca!



7-¿Qué es lo primero que vas a hacer apenas se termine el aislamiento?



-Viajar. Organizarme para irme de vacaciones porque tenía un motón viajes planificados que claramente no se pudieron hacer. Estaré atenta a eso y en cuanto se pueda, viajaré.



8- ¿Qué balance personal hacés de tu cuarentena a dos meses del inicio?



Hago un balance súper positivo de esta cuarentena, porque me gusta estar en mi casa. Eso nunca fue un miedo para mí. A la gente le cuesta estar sola, no tener planes o no apegarse a la rutina, tres cosas que a mí me encanta no tener que depender. Si surgen, buenísimo, sino, no pasa nada. Me conecté un montón conmigo misma, traté de conectar con mis seguidores de Instagram tratando de mostrarles también cuál es mi vida, contándoles cómo la vivo para abrirles los ojos y el espíritu para que estén felices sin depender de nada ni de nadie. Que sepan que lo que tienen que hacer es conectarse con ellos mismos, perdonarse, sanar porque todos tenemos mambos. Todos podemos ser felices y no tiene que ver con la plata ni con tener abdominales marcados. Eso tiene que ver con la aceptación, la progresión y el amor propio. Es un poco más complejo, pero me dediqué bastante a eso en la cuarentena.



9- ¿Qué tan preparada estás para seguir unas semanas más de cuarentena?



-Estoy muy preparada para seguir, aunque espero que no se alargue dos meses más porque me parecería un montón. Estoy preparada y dispuesta a cumplir con lo que digan de la mejor manera que se pueda. Quizá mi familia es la que por tener trabajos más convencionales, no como el mío, pueden llegar a necesitar algo de plata, por supuesto que los ayudo.



10- ¿Descubriste alguna habilidad o hobbie en este tiempo por el hecho de tener que arreglártelas sola en este tiempo?



-No descubrí ninguna nueva habilidad, pero sé que lo que me propongo lo logro. Pasa que no me puse a hacer muchas cosas. Lo que mejor pude hacer en esta cuarentena es disfrutar mi tiempo de ocio y conectarme conmigo misma. Aparte, aprovechar para entrenar que tengo más tiempo de lo común. Este último mes me armé una rutina de ejercicios bastante intensa, la cumplo y siento el cambio, eso me pone muy contenta. Deseo que todo esto pase, que deje de morir gente, que podamos volver a respirar el aire, volver a caminar por el río. Soy de zona norte y extraño mucho eso, ir a comer afuera cerca del río, caminar, andar en skate, hacer actividades al aire libre. Nada que me desespere.