Se hizo tres tatuajes y sus seguidores pensaron que se había operado las lolas

Stefanía Roitman se hizo tres tatuajes al mismo tiempo. La cuarentena la encontró en Miami mientras visitaba a su novio, Ricky Montaner -con quien confirmaron su romance en febrero-, y desde entonces no solo comparte sus días con él, sino también con su numerosa y colorida familia.Ante la flexibilización que observó el aislamiento en distintos rubros en los Estados Unidos, la actriz se puso en las "manos" de un reconocido tatuador y le pidió tres creaciones. Una en su pecho con un Thank You, ("gracias" en idioma inglés), y los otros dos en el brazo, simbolizando el rostro de una mujer."Mis primeros tres tatuajes, de una, así. Como la vida misma que nos agarra, nos sacude y nos sorprende de una", explicó la rubia, sobre su decisión."Estoy feliz y más aún porque descubrí que mi umbral del dolor es copado. Está cuarentena me dejó muchas cosas pero lo más fuerte que me deja es el recuerdo de lo que verdaderamente importa: la familia que nos aguanta el corazón", agregó."Las ganas, las locuras, las emociones, la solidaridad, la distancia y los 24/7", expresó, a modo de balance, a la imagen del momento en que la estaban tatuado, acompañada por su parejaSi bien Stefi sólo se hizo diseños simbólicos en su piel, sus seguidores en redes sociales creyeron que no era el único cambio estético de la joven.Uno y otro comentario le hicieron mención a que impactaba con su escote y especularon con la posibilidad de que también haya pasado por el quirófano para agregarse lolasAtenta a la devolución de los usuarios, Roitman les despejó toda clase de dudas: "No me hice nada más que los tatuajes. Lo aclaro por acá ya que estoy leyéndolos. Gracias igual, los quiero. Para los que me preguntan qué pasó, pues engordé un toquesón".