Jujuy Jiménez se mostró muy sensual "cortando la semana"

Sofía Jujuy Jiménez reconoció hace unos diez días la finalización de la relación con Juan Martín Del Potro. Después de algunas semanas en la que circulaba la información de la ruptura, la bella modelo terminó por contar públicamente el fin del amor.Además se vio envuelta en un rumor de una tercera en discordia, Jimena Barón, quien fuera pareja del tenista. En ese caso se produjo un gesto muy valioso, dado que la cantante de La cobra la llamó, le explicó que las versiones no eran ciertas y le pidió por favor que le creyera. Esa actitud no pasó desapercibida para Jujuy, quien se encargó de dimensionar el accionar en sus redes y agradecerle con mucha vehemencia y aprovechar para valorar la sororidad femenina.Ahora se produjeron novedades. En primera instancia, Jiménez tomó la decisión de dejar de seguir a Del Potro en Instagram, lo que evidencia que ya se trata de un capítulo cerrado, una historia linda del pasado y que quiere direccionar su brújula en el futuro y sanar.Justamente en esa plataforma digital, Sofía intensificó su actividad, en una cuenta que tiene más de un millón y medio de seguidores. Y dentro de una postura de exhibirse más y enviar el mensaje de reconstrucción, Jujuy posteó una foto con tintes sensuales. En la que se la ve con el torso desnudo, un peinado con ruleros, un jean canchero y solo cubriéndose las lolas con sus brazos.Jimena de la nada, sin ninguna obligación ni necesidad, se tomó el trabajo y el tiempo de aclararme que ella no tenía nada que ver.A esa imagen muy atractiva, Jiménez le añadió la siguiente redacción: "Cortando la semana, cortando la tarde. Ahora seguimos, pero primero cafecito". Con esas palabras jugó bastante con la seducción.