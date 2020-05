Noelia Marzol reconoció su "fantasía estaría con Yanina Latorre y Jorge Lanata"

"Me gusta mucho Noelia Marzol. Ella emana sexo", afirmó Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana.Lejos de quedarse atrás, Marzol manifestó: "Pero claro. Banco el amor. Por más amor y menos misoginia".Y amplió: "Me produce gracia lo que dijo Yanina y me halaga. Creo que a todo el mundo le gusta sentirse deseado. Es halagador y divertido lo que dijo. En mi fantasía estaría con Yanina y lo sumaría a Jorge Lanata. En la imaginación vale todo"."Lo mejor de lo que dijo Yani es que nos tiramos flores entre mujeres, lo rescato como lo más positivo del cambio que llevamos como sociedad. Dejamos de lado el odio infundado y nos amigamos entre nosotras", continuó.Entre risas, más tarde Noelia Marzol blanqueó: "No estoy pensando como una opción estar con Yanina u otra mujer, pero tampoco soy tan cerrada de decir que jamás lo haría. En caso de llevarlo a cabo no sumaría ni a mi novio ni a ningún otro hombre, si mi fantasía fuera con una mujer estaría solo mano a mano con ella". (Ciudad.com)