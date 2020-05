Sofía Zámolo contó cómo fue su largo camino para quedar embarazada

Foto: Sofía Zámolo embarazada Crédito: Revista Gente

Hace pocos días, Sofía Zámolo reveló que espera su primer hijo. Pero para ella, como para tantas otras mujeres, llegar a este embarazo no fue un camino fácil. Junto a su pareja, Joe Uriburu, le tomó tiempo poder emocionarse gracias a un test positivo. Y en el medio, hubo frustración y angustia. "Cuando buscás, lo primero que hacés es dejar de cuidarte. Cada mes que no llega es una decepción. Llorás, te frustrás y te empezás a preguntar: '¿Por qué yo no quedo?'. Y te empieza a doler cada vez más", contó la modelo en una charla íntima con la revista Gente.



Zámolo comentó que en esos días de intentar y no poder se preguntaba por qué a todas las mujeres les decían que buscaran de la misma manera. "Después me di cuenta de que nadie te enseña ni te advierte cómo es, y que no todas ovulamos o somos fértiles al mismo tiempo", dijo.



Sofía contó que, en su caso, si bien consultó con expertos en fertilidad y se hizo estudios, no llegó a recurrir a tratamientos. En cambio, tomó la recomendación de tomar vitaminas naturales para preparar el cuerpo y se hizo acupuntura. "Hay mucha sobreinformación que nos juega en contra. Te dicen: 'Tenés que estar relajada, cuando dejes de pensar vas a quedar'. Y no: yo no me voy a relajar", siguió.



¿Cómo hizo, entonces? "Tomaba unas pastillas para fortalecer los óvulos y me compré una cajita con el plan de ovulación, con el que te levantás cada día, hacés pis y te va avisando cuándo tenés más probabilidades de quedar", explicó.



Finalmente, Sofía señaló que la búsqueda de un embarazo es "un tema delicado" que se mantiene puertas adentro. "Como si estuvieras haciendo algo malo", reflexionó.



"La presión de intentar concebir es muy fuerte. ¿Por qué me tengo que esconder si me hago estudios en una clínica de fertilidad?", cerró la modelo, que ya reveló que tendrá una nena.