Morocha encontró la solución para no desgastar su noviazgo

En una videollamada con "Los ángeles de la mañana" la bailarina Silvina Escudero manifestó: "Estoy comiendo un montón. Nunca estoy en mi casa y ahora la cocina la tengo a un paso"."Uno cocina más y mi novio cocina muy bien, muy bien. Como rico. Yo soy vegetariana, no soy vegana", completó.Consultada acerca de cómo se complementa con su novio Federico durante la cuarentena, Silvina dio su fórmula durante esta convivencia: "No nos vemos en todo el día. Nos vemos solo para comer".Ante esto, el conductor Ángel de Brito indagó: "¿Tienen citas?"; a lo que Lourdes Sánchez agregó: "¿Cómo que no se ven?".Entonces Escudero explicó: "Porque él se despierta muy temprano y está en la computadora, trabajando. Obviamente, cuando llega la hora del almuerzo nos preguntamos '¿quién cocina? ¿Cocinás vos o yo?'".