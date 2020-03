Alexander Caniggia volvió a ser noticia y no por algún buen motivo. El hijo del Pájaro fue detenido por no poder explicar qué hacía fuera de su casa y sin cumplir con la cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno Nacional. Además, se conoció que ya había sido frenado el jueves, por lo que en menos de 24 horas fue arrestado en dos oportunidades por el mismo motivo.Fue demorado nuevamente por Gendarmería, justamente la fuerza policial que horas antes lo había detenido por idéntico motivo. Se encontraba junto a su novia y, como otra vez no mostró los permisos adecuados para circular, ahora tendrá que afrontar dos causas penales distintas por las dos violaciones a la ley.Alex Caniggia detenido en el peaje de Hudson. (@mauroszeta)