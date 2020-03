La foto sexy de Sandra Borghi tomando mate en la cama

El conductor televisivo, Joaquín "El Pollo" Álvarez, mandó al frente a su compañera, Sandra Borghi, mostrando una foto sexy que le había mandado por privado.Reveló que estuvo hablando con la periodista a través de WhatsApp, debido a que ella permanece aislada en su casa."Bueno, a ver. Me mandó una foto Borghi y antes de irnos quiero mostrarla porque está tan linda. Me dijo "no la muestres" ? ¡¿a papá?! ¡Mirá!", exclamó "El Pollo", poniendo su celular a disposición de un plano detalle de la cámara, revelando así la postal en la que Sandra está tomando mate en la cama."Siempre juntos", fue el mensaje de la conductora de Todo Noticias y El Trece, una frase que obviamente podría ser sacada de contexto y generar una polémica de grandes proporciones. Sin embargo, Borghi hizo alusión a sus compañeros del programa, debido a que en su fotografía sexy también se los puede ver a ellos detrás en su televisión.