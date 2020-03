Fede Bal empezó el tratamiento contra el cáncer: Su mensaje

Pasaron poco más de dos semanas desde que Federico Bal (30) contó a través de un valiente video en Instagram que tiene cáncer de intestino. Y pese a la cuarentena total que rige en el país a causa de la pandemia de coronavirus, el actor se somete al tratamiento clínico para combatir la enfermedad tal como estaba previsto.Así fue que, en su primer día de sesiones, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal compartió su experiencia con otro conmovedor posteo en las redes sociales. "Día 1. La máquina de rayos. Fernando, el técnico. El instituto Alexander Fleming", describió al costado de sus fotos con barbijo dentro de las instalaciones de la clínica y junto al joven técnico que lo acompaña en su cruzada."Comienzo este proceso y lo comparto con ustedes, para sacarles miedos, dudas e inquietudes. Van a ser seis largas semanas, pero les cuento que no duele nada. Son unos 10 minutos donde la máquina gira y es como una tomografía computada", continuó. Luego, Fede explicó el 'truco' que le dio su nuevo amigo para mentalizarse en una rápida cura: "Fernando es un copado que me dio confianza y tranquilidad. Mientras los rayos se aplicaban me enseñaron a visualizar cómo un ejército de diminutos soldados entran por esos rayos invisibles con el objetivo de eliminar el tumor".Y en referencia a la metáfora, Fede confesó los sentimientos encontrados que le produjo ese ejercicio: "Yo a los soldados les puse rangos, caras y hasta los vi con un uniforme celeste y blanco. Y no pude evitar ver a mi viejo, desde algún lugar elevado, como dirigiendo a ese escuadrón". Al final, Fede Bal concluyó esperanzado: "Estoy muy bien, confiado y con más fuerzas que nunca".