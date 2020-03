Nicole Neumann en cuarentena: Entre transparencias y videos haciendo ejercicios

Nicole Neumann comparte con sus fans cómo pasa la cuarentena. La panelista televisiva posteó una imagen que llamó la atención de sus seguidores, junto con una reflexión.En la foto, se ve a la modelo luciendo guantes y ropa interior, sentada sobre una almohada de su cama, en una pose muy sensual, relacionada con el mensaje que acompañaba el posteo."Buen día!!!!Seamos positivos, pongámosle amor, tolerancia. . . no queda otra, abracemos este momento, el futuro es incierto, no sabemos que viene, pero si tenemos ESTE momento", expresó.Y continuó: "El pánico y el estrés no hacen más que bajar nuestras defensas, y nadie quiere eso, verdad ?? Al fin y al cabo, lo que tenga que pasar, pasará, y nada podemos hacer, más que disfruta el Aquí y Ahora", completó.Y también hizo públicos varios videos mostrando sus entrenamientos para pasar el tiempo.