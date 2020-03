Dos mediáticas y un mensaje hot: "Sale respiración boca a boca"

Los últimos días de 2019, Magalí Tajes y Flor Jazmín Peña viajaron a Brasil para festejar Año Nuevo. Las chicas, que fueron pareja años atrás, comenzaron a mostrarse cada vez más juntas. Ellas aclararon que no se reconciliaron, se reinventaron.Actualmente, el vínculo sigue avanzando a paso firme. Además de dormir juntas y mostrarse súper compinches en las redes, se dedican mensajitos subidos de tono a distancia. ¿El motivo? Ambas eligen quedarse en sus casas para evitar que el coronavirus se siga propagando.Magalí se filmó luciendo una campera súper canchera y explicó por qué se quedará en su hogar. "Cadena nacional. Si no te morís de aburrimiento con la cuarentena, te morís con mi sonrisa bebé. Hoy no voy a salir, mirá si los contagio con esta terrible facha. Guarda, a lo mejor te contagie por video. ¡Epa!", lanzó.Y Magalí redobló la apuesta, subiendo el tono: "Sale respiración boca a boca. . . Bueno, re atrevida la Tajes".