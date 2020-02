Para los forenses, la actriz que acusó a Rago de abuso habría mentido

Tras ser denunciado por violación, una pericia clave le llevó tranquilidad a Pablo Rago: la evaluación psicológica a Érika Basile dio negativa y, según el Cuerpo Médico Forense, la mujer pudo haber mentido.Al dar el anticipo exclusivo, Clarín dio la versión del perito de parte de la denunciante. Alejandro Lafitte, que acompañó a Basile en el proceso, indicó que "según la licenciada Mónica Herrán se determinó que no hay abuso sexual y no hay maltrato de género"."Firmé en disconformidad porque hay una serie de puntos psicológicos que no se tomaron en cuenta para redactar el informe final", reprochó, y pidió "revisar todos los puntos que no le han salido bien a Basile y relacionar estos con los acontecimientos denunciados por ella".Rago está imputado por abuso sexual gravemente ultrajante por acceso carnal desde enero. Siempre según la denuncia de Basile, en 2013 comenzaron una relación y "había buena onda".En 2015, la mujer dijo que fue a la casa del actor para tener un encuentro íntimo, aunque ahí ocurrieron prácticas sexuales sin su consentimiento. Desde ese momento, dijo, sufrió "ataques de pánico". Fuente: (ElDoce).-