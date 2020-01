Barby Silenzi replicó los rumores de infidelidad con una foto hot del Polaco

Luego de las repercusiones que generó el posteo del periodista de Ángel de Brito en Twitter mostrando a unas chicas muy cerca del Polaco, la protagonista de las imágenes sorprendió con sus declaraciones y Barby Silenzi no se quedó atrás."Yo trabajo de influencer en un boliche y el Polaco vino a tocar. Tenía una mesa afuera y nos invitó. Me puse a hablar con él y le pedí una foto para el boliche. Cuando él se iba, me agarró de la cintura y me dijo que estaba muy fachera, me dijo de irnos juntos. Le dije que no, que me quedaba en el boliche. Yo no tengo intenciones de hacerle mal a nadie, menos a una mujer embarazada. Yo no soy fan de él. Si no pasó algo, es porque yo no quise porque estoy conociendo a alguien", había dicho Ayelén, una de las chicas de las fotografías, en un audio que le envió a Tomás Dente, en Nosotros a la Mañana.: "(Esas chicas) son fans del Polaco. No veo nada raro. Nosotros estamos súper bien, de vacaciones. No tengo nada que preguntarle al Polaco al respecto, se saca fotos con tantas chicas que ni me preocupa", había manifestado.Sin embargo, las palabras de la joven generó tal nivel de interés que Barby decidió recurrir a las redes y responder con una provocativa foto de su pareja: "Él es mi novio, el más potro del mundo. Te amo, mi amor", dijo junto a la postal que lo muestra al músico sentado en un sillón, tomando mate y un short ajustado.