Mónica Farro hizo arder la arena en la playa y habló sobre la economía argentina

Mónica Farro hizo arder la arena de Mar del Plata con una producción fotográfica y publicó un video mostrando el backstage.Mientras tanto, en épocas de incertidumbre económica y donde la inflación es uno de los principales temas que preocupan en la agenda pública, Farro hizo una reflexión de la situación actual del país. Desde Mar del Plata, ciudad donde encabeza "20 Millones" en el teatro Atlas con Carmen Barbieri y Sol Pérez, la artista habló con Diario Show y disparó: "Espero que sea un éxito está temporada. Creemos que la gente no se va a ir a veranear afuera, sino que se va a quedar acá".Tras mostrarse esperanzada con el turismo local, la actriz manifestó: "Cuando llegué a Argentina, hace 12 años, estaban los 'K'. Mal no vivía. Después vino la parte de (Mauricio) Macri y no viví mal, pero estuvo todo más complicado, y ahora hay que ver qué pasa con (Alberto) Fernández".Tiempo atrás, Farro fue noticia tras haberse casado con Leandro Herrera y hacer la fiesta de su boda ¡a puro canje! "Muchos desearían estar en mi lugar y no pagar nada", lanzó en ese entonces. Claro está que celebrar es un lujo y la mediática aprovechó aquella gran oportunidad. De todos modos, también preocupó al decir que con su marido "vive al día" y que "la plata no le alcanza para nada".Consultada sobre sus dichos, Mónica expresó: "Creo que lo que dije fue más del país en común. Tampoco te puedo decir que tengo siete millones de dólares guardados en el banco porque sería una pelot?, tampoco los tengo para que no me vengan a robar. Pero me quise poner del lado del país"."Mi vida es normal, llego a fin de mes perfecto y pago mis cuentas perfectamente, y todavía no me falta nada. No necesito nada ni me estoy muriendo de hambre y trabajo gracias a Dios tengo. Lo tomaron para cualquier lado como que me estaba muriendo de hambre y no dije eso, pero si me pongo en el lugar de toda la gente que está sin trabajo y se le dificulta llegar a fin de mes", manifestó la mediática. Y continuó: "Y al que tiene trabajo también, cuesta pagar porque hoy sale todo siete veces más de lo que salía hace unos años. Pero mientras uno tenga trabajo y pueda generar, por más que vengan las cuentas uno las va a pagar. Y yo estoy tranquila, no estoy ni muy bien ni muy mal, tranquila, ¡por ahora!".Después de su casamiento, Mónica estuvo en boca de todos al decir que su "luna de miel fue un embole" y hasta plantó la duda de una crisis matrimonial. Pero todo eso ya forma parte del pasado y en la actualidad la pareja está en su mejor momento. "Desde que llegué de Cancún y de todo ese quilombo que armó la prensa, estamos de luna de miel. Nunca tuvimos crisis, sí discusiones como cualquier pareja, pero crisis no hay", aseguró."La convivencia es espectacular, hace dos años y medio que estamos y somos dos personas muy tranquilas que optamos por lo mismo y vamos para el mismo camino. No hay muchas contradicciones", aclaró.También contó que creen en la monogamia y no se les pasaría por la cabeza tener una relación abierta: "Yo fui infiel y me han sido infiel. Hoy elijo no serlo, él tampoco. Para algo me casé, para estar bien, sino hago mi vida soltera y hago lo que yo quiero. Si no hay amor, no hay nada. A mi hombre no lo comparto con nadie".A fines del 2019 la artista expresó en "El Run Run del Espectáculo" que tener hijos no está en sus planes y que tampoco adoptaría. ¿Lo sigue sosteniendo? "No es una opción adoptar y sigo con esta misma postura. No adoptaría nunca si no es de mi sangre. No es que no esté a favor de la adopción, pero no para mi vida. Y no está mal, es algo mío muy personal. No queremos hijos, él tiene el suyo y yo el mío, y ya no puedo tener hijos. Pero ahora no me gustaría, hace unos años si lo deseaba, pero hoy ya no, para nada. Estamos muy bien así como pareja", concluyó.