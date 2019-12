Las transparencias de Griselda Siciliani para dejar un contundente mensaje

Griselda Siciliani se metió de lleno en una campaña que lleva años tratando de derribar los estereotipos de belleza y el machismo en las redes sociales: Free the nipple (Liberen al pezón), y decidió publicar una contundente imagen con la que expuso de manera disimulada esa parte de su cuerpo y desafió las normas de Instagram.La actriz compartió en la sección de Historias de esa red social una imagen en la que viste una remera blanca con la que dejó a la vista de sus más de dos millones de seguidores que no utilizó corpiño por debajo de ella.Además, para reforzar su reclamo, la ex pareja de Adrián Suar adjuntó posteriormente un dibujo animado en el que dos pájaros sostienen una bandera con el famoso lema en inglés que pide que se termine con la prohibición a difundir postales en las que se vean por completo los pechos de las mujeres, un reclamo sustentado en que los senos no son parte del aparato genital de las personas y que en el caso de los hombres no hay ese tipo de censura.