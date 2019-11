La Posta festeja 20 años con un recital y recibe donaciones para Once por Todos

La banda de rock y blues, La Posta, brindará un recital solidario para festejar sus primeros 20 años de rock con sello litoraleño.Licho Álvarez (voz, armónica y guitarra), Juan Cruz Anzola (guitarra), Alejandro Río (guitarra), Nicolás Banegas Sacks (bajo), Gervasio Anzola (batería) y Nicolas Roldan (teclados) conforman esta banda paranaense, que en diciembre celebrará sus 20 años recorriendo los escenarios de diferentes provincias."Sabiendo que cantar juntos nos une, es que La Posta quiere cerrar el año con vos, con tu mano, porque ayudar hace bien. Por eso, la cita es en La Casa De La Cultura, el sábado 07 de diciembre, a partir de las 21", invitaron los integrantes del grupo. En el recital, recibirán donaciones para la jornada solidaria Once por Todos.Desde sus comienzos hasta la actualidad, la banda grabó tres discos de estudio: Como Cuesta (2005) les permitió salir a tocar por todo el país y presentarse en escenarios muy importantes en Rosario, La Plata, Capital Federal y centros culturales de Paraná y Santa Fe; el segundo, Raíces (2009), contó con la producción artística de Alejandro Russo. Su tercer disco, Ríos de Libertad (2016), fue grabado por la compañía discográfica Pop Art.Bendecidos por un Caballero de la Quema entraron por tercera vez al estudio del Abasto para registrar el cuarto álbum de estudio, que se asomará a la marea de lanzamientos digitales.Próximos a cumplir 20 años los (no tan) chicos de La Posta parece que recién están "calentando motores". La banda fue desde el escenario del "Juan L. Ortiz" hasta el de la Fiesta del Mate, desde el Teatro 3 de febrero hasta el Verdi en La Boca.Para "La Posta", Rosario estuvo cerca, igual Tribus, Stanley y todos los escenarios cruzando el charco. Compartieron escenario con Guasones, Jóvenes Pordioseros y hasta las majestades del rock and roll paranoico.El recital en el que recibirán donaciones para la jornada solidaria Once por Todos, se realizará el sábado 07 de diciembre, en La Casa De La Cultura, a partir de las 21.