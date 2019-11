Nati Jota vive horas tristes pero hizo un anuncio luego de separarse

Espectáculos Nati Jota se separó de su novio y confirmó el motivo

Recientemente separada del rugbyer chaqueño, Bruno Siri, la periodista e influencer, Nati Jota, anunció que volvería a escribir un libro."No puedo confirmarlo pero apenas me rearme un poco más voy a intentar empezar a escribir un libro sobre esta . . . llamada RUPTURA", publicó vía Twitter.El anuncio de su posible nuevo libro y varios tuits más, con frases como "Se te cayó un papel!! Sí, un papel. Xq un "cómo estás" no se te cae ni en pedo", o "Que alguien me ame como yo amé", generaron el revuelo en sus 850 mil seguidores.En 2017, Nati publicó el libro "No sos vos, es él", donde da los más minuciosos consejos para convivir con el hecho de gustar de alguien. Consejos que ella misma explicó en su momento, jamás cumplió.