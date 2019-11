Nati Jota se separó de su novio y confirmó el motivo

Las redes sociales fueron testigos del principio y ahora también del final del noviazgo de Nati Jota (25) y el rugbier Bruno Siri (25), después de un año y diez meses de amor. A través de melancólicos posteos en Instagram Stories, la periodista de ESPN Redes y exconductora de Telefe dio pistas sobre un triste presente sentimental: "La gente consuela diciendo: 'nadie murió de amor'. Lo que no entienden es que cuando estás tan roto, el miedo no es morir, el miedo es vivir destrozado para siempre", posteó el domingo al mediodía.Más tarde se grabó haciendo muecas con el hit Todo pasa de Los Piojos: "Esta tristeza no puede ser. Que algo mejor tiene que haber", se escucha durante el video. Y en otra story, la influencer, que cuenta con más de 1.300.000 seguidores en la red social (y más de 800.000 en Twitter) comentó: "Ahora como que quiero que corten todas las parejas del mundo y estemos todos con el corazón roto sufriendo juntos y que no haya nadie felizmente enamorado".En una nota con el portal Ciudad.com, dio detalles sobre la separación-¿Te separaste de Bruno?-Sí.-¿Hace cuánto fue el corte?-Es muy reciente. Pero lo conté en las redes porque me pareció lo correcto, así como había mostrado momentos de nuestro noviazgo.-¿Y es definitivo?-Lo que te puedo decir es que es el momento que estamos transitando ahora. Que nunca se sabe en el futuro, pero que por ahora es así.-¿Cómo estás vos? Se te percibió triste en las redes, algo que es normal por el momento.-Es que fue una historia relinda y por eso duele mucho que se termine. Le puse todo y me proyecté para siempre con Bruno. Pero confío en que vendrán tiempos mejores.-¿Cuál fue el motivo de la separación?-Nos dejamos de entender. Simplemente eso.