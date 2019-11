Con una foto, Barby Silenzi mostró su buena relación con la ex del Polaco

Ni bien Valeria Aquino se enteró de que su expareja y papá de su hija Alma, el Polaco, se convertiría nuevamente en papá con Barby Silenzi, reaccionó de manera llamativa. "No me interesa, está muerto para mí", había dicho la mujer. Sin embargo, de poquito, se fue acercando a Barby.¿Qué llevó a Valeria Aquino a volverse compinche de Barby Silenzi? La hija que tiene con el Polaco, Alma, se hizo muy amiga de la nena de Barby y su ex, Francisco Delgado. Exacto, Elenita. A las nenas les encanta jugar juntas, pasar divertidas jornadas en la pileta y hacer "pijama party".Valeria pasó de no querer saber nada con el Polaco y su nueva pareja a cuidar a Elenita para que ambos puedan disfrutar de alguna que otra salida de novios. Y ahora, un gesto de Silenzi, que ya mostró su pancita de tres meses de embarazo en las redes sociales, confirmó la buena onda entre ambas.Barby posteó en Instagram dos fotos de su hija, Elena, abrazando a Alma tras una divertida jornada a pura pileta. Junto a las tiernas imágenes, expresó su sentir. "No hay nada más lindo que el amor", escribió y agregó emojis de corazones rosas.