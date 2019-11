El festejo de Evangelina Carrozzo, rodeada de amor

"Hoy celebro la vida, mi vida, como quiero, cómo puedo, con lo que elijo, rodeada de amor", expresó la entrerriana Evangelina Carrozzo en el día de su cumpleaños.En ese marco, valoró estar "rodeada de personas que amo y me aman mucho, con quienes nos elegimos mutuamente, con lágrimas, con risas, pensando varias veces en mi hermana y en cuanto me gustaría que siguiera acá para seguir festejando todos juntos y también recordando sus maravillosas carcajadas, poniéndome un poco triste también, brindando muchas veces, comiendo rico y abundante bien a "lo Carrozzo", disfrutando de ver y sentir cuanto se preocupan y ocupan para hacer de este día un día especial para mi del mismo modo que lo hacen con mi vida, muy mimada, amada, contenta, acompañada, contenida, agradecida".Desde Gualeguaychú, completó: "Disfrutando de cada abrazo sostenido y sentido, de cada saludo que recibo, y cada manifestación de afecto que me hacen llegar los que no pueden estar cerca hoy. Esto es un #FelizCumple para mi! Salú' los amo! G R A C I A S!!! ????? ? #SeFestejaTodoElMes".La joven fue Reina del Carnaval de Gualeguaychú en el año 2006 y ese mismo año saltó a la fama al presentarse en la IV Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe celebrada en Viena (Austria). Allí, desfiló en bikini frente a los mandatarios para manifestarse contra la radicación de las pasteras en el río Uruguay.