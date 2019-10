Abel Pintos confirmó su romance con su "novia secreta"

Tras asegurar a viva voz que no le molesta lo que piensen de él, en medio de los rumores de noviazgo con una empresaria a quien habría conocido durante uno de sus shows, Abel Pintos (35) finalmente confirmó que está en pareja.Si bien el cantante se limitó a no mencionar a Mora Calabrese (31), la mujer con quien se lo vinculó días atrás, en un ida y vuelta con sus fans a través de las redes sociales reconoció que tiene novia."¡Hola! Vamos a jugar un rato con esto, ¿o qué? Vengan esas preguntas", arengó el intérprete de Sin principio ni final a sus seguidores de Instagram.Entonces, muchos fans optaron por preguntarle acerca de sus próximos shows sinfónicos hasta que alguien, vaya a saber quién, se animó a un particular interrogante: "¿Es verdad que tenés novia?". Y, llamativamente, él respondió junto a un corazón rojo: "Sí".Los rumores acerca de una secreta y consolidada relación en la vida del cantante se dieron a conocer semanas atrás en la revista Pronto, en la que publicaron varias fotos de Pintos junto a Calabrese y dieron detalles de su historia de amor.Según esa publicación, Abel conoció a Mora en 2013 durante un show que brindó en Resistencia, Chaco. Y tras varios años de idas y vueltas, en el último tiempo la pareja se afianzó y comenzó a mostrarse más, sobre todo porque ella empezó a acompañarlo en algunas de su giras.En una reciente entrevista con, el cantautor de Bahía Blanca habló de los rumores sobre su vida privada y le contestó a quienes opinan de su sexualidad o suponen que esas noticias responden a un artilugio publicitario para promocionar sus shows."No sé, no me molesta. Uno no puede tener nunca control de lo que los otros van a pensar o suponer o especular. No me molesta para nada lo que piensen de mí. Me parece que todos tenemos que tener libertad absoluta de cómo pensar sobre las cosas... a mí no me molesta porque yo sé cómo hago las cosas y desde qué lugar", comenzó diciendo."¿Pero no te molestaste ni un poquito cuando aparecieron las fotos con Mora?", le preguntaron. "Fue raro porque era algo justamente muy íntimo", aseguró Pintos. Y rápidamente sumó al respecto: "No tengo idea (de cómo llegaron a los medios), pero tampoco pienso en eso. No es algo de lo que me ponga a hablar".Y cerró: "Es extraño pero hoy en día no tengo inconvenientes con eso. Uno en la vida se va construyendo de a poco y se va relacionando con las distintas cosas de a poco. Porque aún antes de la exposición de mis situaciones íntimas, siento un respeto muy grande de parte de todos, tanto del público como de los medios. Cada uno dice lo que tiene que decir, pero luego entienden que tengo una forma de manejarme. No voy a hablar más de lo que yo quiera hablar de mis cosas".