Se confiesa "muy noviera", pero está sola y tiene "ganas de ser mamá"

En medio de la vorágine laboral, Noelia Marzol (32) hizo un alto en su agenda y se fue a descansar a República Dominicana. Las postales encandilando con su figura desde el Caribe se multiplicaron. En esta etapa de su vida, todo es sonrisa y felicidad, ni siquiera estar soltera le roba lugar a este estado de plenitud."Sigo sola. No pasa nada con los hombres, las elecciones en mi vida las tomo yo. Tengo ganas de estar sola en este momento, estoy trabajando mucho, de lunes a lunes, con doble función en el teatro de jueves a domingos, de lunes a domingo ensayamos para el Bailando y también tengo otros compromisos laborales, más las grabaciones de Showmatch, así que en este momento de mi vida no estaría teniendo tiempo para dedicarle a otra persona", arranca."Yo siempre fui muy noviera, de estar siempre acompañada, pero ahora estoy arreglando mi casa, me la compré hace poquito con mucho esfuerzo, así que tengo ganas de poner mi energía en ese tipo de cosas", completa.-¿Hubo algo con el Polaco, puede haber poliamor entre los tres?-No, no hubo nada ni va a haber. El y Barby están muy bien, manejan el mismo código, así que sigan juntos. El poliamor no me cabe, y si estoy con alguien será mano a mano.-En el Súper Bailando dijiste que vos ibas a ser la futura chonga del Polaco, ¿pasó algo con Barby después del aire?-No voy a hablar de ella. Caso cerrado. No me llevo bien con el quilombo y no quiero seguir alimentando eso.-¿Recibís muchos elogios, y cómo te llevás con los piropos?-Los elogios que más recibo tienen que ver con mi cuerpo, pero como es algo de lo cual casi ni me ocupo, porque si bien voy a la esteticista y trato de cuidarme, porque de alguna manera mi cuerpo es mi herramienta de trabajo, trato de no ser obsesiva. En las comidas no me cuido, pero como estoy bailando ocho horas diarias y la genética me ayuda, con eso me mantengo. De todas maneras, los elogios que más me gustan son los que tienen que ver con mi trabajo.-Estás triunfando en Sex, ¿cómo vivís este éxito?-¡Es espectacular lo que está pasando con Sex! La verdad es que nadie esperaba que tengamos tanto éxito, ni siquiera el director ni la productora, nadie. Es alucinante, es algo que no se había hecho antes en Argentina, que nos agarró por sorpresa a todos, que todos temíamos porque la temática es bastante fuerte y teníamos miedo por eso, pero nada que ver. El público viene con una energía, aporta al show y disfruta con mucha libertad. Ves gente grande y te da una especie de pudor y cuidado de no mostrar desfachatadamente delante de la gente grande, pero son los que más se prenden con la propuesta.-La obra habla de sexo y de cómo se vive cada experiencia, ¿qué importancia le das vos al sexo?-El sexo es importante, no tengas dudas, pero en este momento de mi vida no es esencial, estoy poniendo la libido en otras cuestiones. Creo que si uno está bien, el sexo se disfruta con mucha más libertad. De chica tuve educación sexual en la escuela y en mi familia, y eso me dio libertad y seguridad.-En República Dominicana se vio a Mirko muy compinche tuyo, ¿te dan ganas de ser mamá?-Sí, obvio. Es un deseo que tuve siempre. Más adelante, cuando tenga menos trabajo y me pueda organizar, seguramente busque la forma de poder serlo, lo mejor sería en pareja, obvio.