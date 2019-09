Barby Silenzi y El Polaco está "arrancando algo lindo" y lo quieren "cuidar"

Se conocieron hace cuatro años gracias a que fueron convocados para ser pareja en el Bailando 2016. Gala a gala, a medida que se fueron conociendo, la química empezó a hacerse cada vez más fuerte. Llegaron a un punto en el que no se pudieron contener los sentimientos, y ante esto le dieron rienda suelta a una relación amorosa que no vio la luz hasta semanas atrás. Ezequiel Cwirkaluk, el Polaco (32) y Barby Silenzi (34) ya no se ocultan y gritan a los cuatro vientos que están juntos y enamorados. Con el título de novios disfrutan de este paso que dieron como pareja.



El cantante tropical siempre se caracterizó por ser un conquistador serial, un hombre al que le costaba formalizar. Sin ir más lejos, sabiendo de su pasado, Barby siempre estuvo a su lado, esperando su oportunidad. Fue su novia en secreto durante mucho tiempo sin pedir nada a cambio, ni siquiera exclusividad. En todo este tiempo fueron como una especie de amantes, y ninguno de los dos intentó romper con ese pacto. Hoy la situación es distinta y tiene que ver con que el Polaco recapacitó y, tal vez, se dio cuenta de que se iba a perder a una mujer que siempre le prestó el hombro y que lo acompañó en situaciones difíciles.



"Estamos arrancando algo lindo, algo de verdad, y lo queremos cuidar. Hoy te puedo decir que somos novios y que nos amamos y nos queremos mucho", contó él. La buena relación que tiene él con Elena, la hija que Silenzi tuvo con Francisco Delgado, fue uno de los motivos para que siguieran avanzando casilleros. Sin nada que ocultar, y sobre todo con él, dejando en claro que no hay otra mujer en su vida, le dan rienda suelta a este romance.

Fuente: Paparazzi