Angelina Jolie y Brad Pitt a juicio por ser malos padres: Un hijo pide custodia

El hijo mayor de Angelina Jolie, Maddox, es el primero de los dos que la actriz adoptó antes de unirse a Brad Pitt. El muchacho ya cumplió 18 años, por lo que cumple con los requisitos para solicitar la custodia de sus hermanos.Angelina Jolie y Brad Pitt tuvieron otros cuatro hijos más. El joven pide por la guarda de los cinco, porque considera que sus padres "no son buenos progenitores".Aunque el mayor de los hijos de la pareja está a punto de ingresar a la universidad, eso no le impediría velar por el bienestar de sus hermanos.Aparentemente el joven habría tomado la decisión a partir de un desagradable episodio en un viaje a Francia. Maddox tuvo un enfrentamiento con Brad Pitt, al punto de que el actor habría intentado golpear al muchacho.Angelina Jolie debió interceder, poniéndose en medio para separarlos y evitar que se lastimen. Ésta actitud violenta habría sido el detonante del divorcio de la famosa pareja, y también el puntapié inicial del pedido de Maddox de cuidar a sus hermanos.Como la pareja sigue litigando tanto desde lo legal como en el trato personal, el mayor de sus hijos quiere alejar a sus hermanos de un ámbito hostil y violento y pediría su custodia legal.Si la justicia decidiera que Angelina Jolie y Brad Pitt no están capacitados para atender a sus hijos y le diera la custodia al mayor, una de las hijas de la pareja, Siloh, sería la más afectada. la adolescente quiere ir a vivir con su padre, Brad Pitt, porque tuvo un enfrentamiento con su madre acerca de su identidad sexual.Según La República, Angelina Jolie no le habría permitido a Siloh terminar su tratamiento de transición para ser hombre, por lo que la chica no quiere continuar viviendo con ella. No se sabe qué actitud tomaría Maddox con respecto a Siloh si le dieran la tenencia de sus hermanos.