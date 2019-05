Una crítica le hizo sentir "frustración" a Gerardo Casas y derivó en tenso cruce

Corte y confección se encuentra en su instancia definitoria y el desafío de la jornada, llamado Reina en colores, dio lugar a un nuevo cruce entre Fabián Zitta y Matilda Blanco.Todo comenzó con la demoledora devolución del jurado al diseño de Gerardo Casas. "Es un vestido que dista de la confección a la que nos tenés acostumbrados. Tiene bastantes defectos, te hace muchas arruguitas y le queda un poco chico. Con respecto a la parte estética y de pensamiento, trató de buscar algo que exprima más al participante. Esto me da un poco antiguo y yo necesito que me digan '¡Guau! Mirá qué buen diseñador sacaste'. No te duermas", sentenció Zitta, quien llamativamente lo calificó con un 9."Después de todo lo que dijo, un 9 está muy bien", consideró Andrea Politti. "Divino, te pongo un 9, pero igual toco el autoestima del diseñador. Así no se trabaja. Y no es 'qué buen diseñador sacamos'. Acá no sacamos nada, él hizo eso solito", manifestó Matilda, desde su rol de jefa del taller."Estás equivocada. No entiendo lo que querés decir y te lo voy a aclarar: acá sacamos un diseñador que pueda demostrar que está para competir con los diseñadores que están afuera de este concurso. Si eso no lo logramos, nuestro trabajo está hecho a medias", retrucó Fabián."No me estimula, me hace sentir frustración y que no estoy a la altura de sus expectativas. No debo ser el diseñador que está buscando", se lamentó Gerardo, según publica Eltrece