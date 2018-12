El paranaense Julián Serrano y Sofía Morandi, campeones del Bailando

La pareja de Sofía Morandi y Julián Serrano se consagró campeona del Bailando 2018 tras derrotar en el duelo telefónico a Jimena Barón y Mauro Caiazza con el 50,86 por ciento de los votos.Al grito de su clásico "¡Buenas noches, América!", Marcelo Tinelli ingresó a los estudios de La Corte a las 22.30 para el inicio de la última emisión del año de ShowMatch. "¡Cuánta expectativa!", comenzó diciendo el conductor en su presentación, quien luego saludó a los cuatro jurados y a dos de los tres integrantes del BAR. "Hoy no viene Mariela Anchipi que se fue de viaje. Es como que yo. . . No lo puedo creer", comentó el animador sin poder ocultar su sorpresa.Adrián Suar, gerente de programación de El Trece, estuvo en el piso -al igual que Pablo Codevilla, gerente de contenidos, y Coco Fernández, gerente de producción- y reconoció que "fue un año muy difícil, donde se luchó y se trabajó mucho" y le dijo a Tinelli: "El canal te extraña mucho cuando no tiene en pantalla". Por su parte, Marcelo agradeció su visita y lanzó: "Es un aval muy importante contar con su presencia en este último programa".Además, el conductor confirmó la fecha de regreso de ShowMatch: "El 8 de abril estamos al aire", pero Suar retrucó: "El año pasado me dijiste lo mismo". Y el conductor del Bailando, insistió: "Estamos preparando un gran programa para el año que viene porque cumplimos 30 años en la televisión".Luego, ingresaron al piso los finalistas del Bailando. El conductor dialogó con ellos y dijo que estaba muy feliz por las ganas que ambas parejas hicieron para intentar ganar el certamen. "Los admiro profundamente porque la pasión que le han puesto es impresionante", elogió Tinelli.Jimena Barón no pudo ocultar su emoción. "Estoy muy emocionada, feliz. Lo que se siente en esta pista no se siente en ningún otro lugar". En tanto, Julián Serrano dijo: "Esto es un sueño hecho realidad".A las 22.50 se habilitaron las líneas telefónicas y al igual que todos los años, la producción del programa armó un video mostrando cómo los participantes llegaron a la gran final. Luego, comenzó el duelo entre las parejas finalistas.El primer punto, al ritmo de la música disco, terminó a favor de Serrano y Morandi tras el voto del jurado. Ángel de Brito, al hacer su devolución, habló de las dos parejas: "Son muy populares y eso hace la diferencia con las otras finales del Bailando". Por su parte, Florencia Peña les pidió: "Disfruten, el camino ya está hecho".El segundo ritmo fue el cha, cha, pop y quedó en manos de Jimena Barón y Mauro Caiazza por unanimidad. El siguiente, tango, terminó a favor de Julián Serrano y Sofía Morandi. En un momento del programa, Marcelo Tinelli hizo una reflexión sobre ShowMatch y el cambio de época: "Hay un montón de cosas que uno ha hecho y que hoy no las haría ni en pedo". Y Barón le agradeció al conductor su compromiso con la lucha.Antes del cuarto baile, salsa de a tres, donde cada coach se sumó a su respectiva pareja, los finalistas recibieron, a través de un emotivo video, los saludos de sus seres más cercanos que provocaron el llanto de los protagonistas. En esta oportunidad, el ritmo quedó en manos de Barón y Caiazza. La final en las coreografías terminó 2 a 2, pero la palabra final quedó en manos del voto telefónico.El jurado también tuvo su gran momento en la noche. Se emitió un video con las participaciones más destacadas de sus integrantes y también del BAR, con imágenes de Pampita y Nacha Guevara, quienes los reemplazaron en diferentes oportunidades- a lo largo de los meses que duró el programa y recibieron un regalo como reconocimiento por su trabajo.Antes de conocerse el resultado de la votación, el conductor se paró frente a cámara y dio su discurso final, "Fue un año muy particular para todos. El tiempo que estuvimos en el aire fue corto, pero fue muy intenso. Quizá, el más intenso de todos. Fue un año de muchas emociones, algunas difíciles de transitar y otras muy lindas. Y tenía ganas de compartir algunas cosas que aprendimos en este 2018?. Finalmente, Marcelo se refirió al "gigantesco cambio social que se viene gestando" y que, según dijo, tiene "muchísimo que enseñarnos. Las mujeres están impulsando un cambio cultural que, realmente, ya es imparable. Es un grito de justicia, de igualdad, que no se puede ignorar más", señaló.