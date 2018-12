La contundente confesión de Tini Stoessel

A pesar que integra el panel de jurado de uno de los programas más exitosos del año, "La voz"; su nombre es popular en todo el mundo. Es bella y talentosa, pero hay algo que aún le falta a Tini Stoessel (21) para sentirse completa y realizada como mujer.Al menos así lo dio a entender la propia cantante con su comentario a corazón abierto en medio de un clima de emoción en el programa que conduce Marley.Todo comenzó con la devolución de sus compañeros a uno de los participantes que interpretó un tema junto a su hija y que el propio Marley destacó. "Me encantó, es emocionante. No sé qué se siente pero seguramente sería hermoso", lanzó Soledad Pastoruti."Esta canción tan especial, que ha estado tan presente en mi vida. Y que la he cantado tantas veces también y verte con tu hija, la más grande mía tiene ocho años apenas pero ya canta algún tanguito o algo y me imaginaba algún día, sin meterle presión a nadie, y es tan lindo. Cantar con tu hija es la conexión más grande que se puede tener", agregó Axel.Pero el remate que dio Tini, la más joven del panel, tomó por sorpresa a todos: al ser la única soltera y sin hijos (pero sí en pareja con el actor español Pepe Barroso Silva), confesó: "Yo muero, muero, muero por ser madre, es un gran sueño".