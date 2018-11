Panelista televisiva mostró una foto con su hija e hizo una aclaración

A días del nacimiento de Lola, la panelista de Intrusos, Débora D´Amato ya tuvo que soportar ataques en Instagram tras publicar una foto en la que se ve una mamadera sobre la mesita de luz. Decidida a no dejar pasar las críticas, la periodista de Intrusos editó el posteo y agregó una aclaración para evitar comentarios malintencionados.Luego de agradecer el cariño de algunos de sus seguidores, la panelista aclaró: "No toma mamadera. Toma teta. La mamadera tiene al lado una jeringuita que tiene complemento que ayuda, de a gotitas, a que Lola se prenda definitivamente en la teta, que le encanta pero como todos saben (o no) cuesta prenderse de entrada".Por último, Débora se refirió directamente a los que la cuestionaron. "Saludos, es mostrarles plenitud, no invitarlos a especular errores. Dicho esto: nada de malo que tomen mamadera. Yo no tuve el pecho de mi madre, tomé mamadera. . . Graaaaaacias", concluyó.