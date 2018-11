Video: Las Bandana y Pablo Granados, al desnudo en la ducha

Las Bandana revolucionaron las redes sociales con un video muy jugado donde se las ve junto a Pablo Granados desnudas en la ducha. El actor las invitó a participar del segmento "A calzón quitado" y las cantantes, lejos de achicarse, se animaron al shampoo y al jabón y las grabaciones fueron tendencia."Mi sueño es real", se lo escucha decir al ex Showmatch mientras Lissa aprovecha para promocionar un show del trío pop, donde presentarán dos temas nuevos."Despacito, con amor", le dice Lowrdez mientras Granados les pasa el shampoo por la cabeza. Una de las escenas más graciosas fue cuando al actor "se le cayó" el jabón y ninguno de los cuatro bajo la ducha se animaba a agacharse. "1, 2, 3 los cuatro", propuso Lowrdez, pero el plan no tuvo éxito.El video siguió mientras las Bandana, protagonizando un situación poco particular, cantaban "No no no", uno de sus temas. "Lo que pasa en la bañadera de Granados queda en la bañadera de Granados", aclaró Pablo al final de la grabación.