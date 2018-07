Jimena Barón respondió las críticas por su apasionado romance

b?o?m? d?i?a?, g?a?l?e?r?a? ? Una publicación compartida de Jimena Baron (@baronjimena) el 17 Jul, 2018 a las 6:16 PDT

El mundo sería un lugar más bello si la gente que entra a los portales a comentar chimentos ajenos con odio irracional, utilizara internet para averiguar sobre el punto G. — Jimena Baron (@baronjimena) 21 de julio de 2018

Jimena Barón ya volvió a la Argentina después de pasar cuatro días en Río de Janeiro. Se dijo que la estrella pop viajó en plan romántico y que su compañía era, nada menos que Rodrigo Romero, su colega en la película El Potro. Pero Jimena no quiso saber nada con confirmar un affaire cuando los periodistas la interceptaron en su primer día de regreso."No estoy estrenando amor. ¿Se me vio con quién, en dónde se me vio? Estuve muy contenta, es muy lindo Brasil. La pasé bárbaro. ¿Qué se dice? No sé, no vi ninguna foto", respondió, divertida en su rol de "distraída".También negó que haberse "escapado" del aeropuerto cuando llegó al país y bromeó con el hecho de que los periodistas tuvieron mal el dato de su arribo y la esperaron a un horario incorrecto. "Me tomé un taxi y me fui a mi casa, no tengo nada de que escapar, si no me escapo nunca, ni en pe...", sentenció.Sin embargo, cuando llegó la hora de hablar sobre las palabras del ex de Rodrigo, Macarena, que dio una nota mientras ellos estaban en Brasil, Barón se puso más seria: "No, no, yo no voy a entrar en puteríos. Estoy con mucho laburo, muy contenta. No hay nada que reconocer o no reconocer, soy una mina normal y hay momentos en los que uno está para hablar y contar cosas y hay otros en los que no", explicó.Por último, cuando le preguntaron: "¿Te reencontraste con Momo?", en referencia a las críticas que recibió Jimena en sus redes sociales por dejar a su hijo para irse de vacaciones sola (o con Rodrigo). "Sí, sí, ya soy una buena madre de vuelta", cerró.Esquivando la polémica, la actriz y cantante respondió sin filtro desde su cuenta en la red del pajarito. "El mundo sería un lugar más bello si la gente que entra a los portales a comentar chimentos ajenos con odio irracional, utilizara internet para averiguar sobre el punto G", disparó locuaz, para cautivar a sus fans que se sumaron con retweets y likes a sus palabras.